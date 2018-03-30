Экипажу задержанного Украиной крымского судна подвезли продовольствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Экипажу задержанного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" подвезено продовольствия и медикаменты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа, все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

По данным судовладельца, запасы продовольствия, воды и топлива у экипажа были на исходе. "Норд" находился в украинском Бердянске пять дней на автономном снабжении. Членам экипажа запретили покидать судно.

"Продукты всем подвезли. Адвокаты вчера очень активно поработали. Скорая помощь сегодня подъехала, там с давлением один из моряков маялся, и не было в достаточном количестве лекарств. На сегодня все обеспечено", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, работа по освобождению крымских моряков ведется совместно с МИД РФ. "Это захват судна по сути. Пиратство в нейтральных водах. Все абсолютно незаконно", — подчеркнул Аксенов.

Членам экипажа вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.