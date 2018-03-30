МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Информация СМИ о словах Дональда Трампа в разговоре с Владимиром Путиным про победу США в гонке вооружений не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее NBC рассказал, что Трамп во время последнего разговора с Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений и могут ее выиграть. Телеканал со ссылкой на двух неназванных чиновников привел следующие слова американского лидера в разговоре с российским коллегой: "Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу".

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора <…>. Мы делали сообщение по его результатам и сказали <…> все, что считали необходимым", — заявил Песков. Он также напомнил, что беседа носила конфиденциальный характер, и российская сторона не склонна придавать публичности ее содержание.

Диалог глав государств состоялся 20 марта. Формально Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

Первого марта российский президент в послании Федеральному собранию рассказал о новейших разработках российского оружия. Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

В Кремле тогда сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". В свою очередь президент США после общения отметил, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля. Он добавил, что хочет обсудить это на встрече с Путиным, которая пройдет в "ближайшем будущем".