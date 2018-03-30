На Украине вызвали в суд убитого ополченца ДНР Гиви

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Павлоградский районный суд Днепропетровской области вызвал на заседание покойного командира батальона ополчения самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых по прозвищу Гиви, сообщают "Украинские новости".

Судебную повестку опубликовали 30 марта в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр". В ней перечислили статьи УК, в нарушении которых обвиняется Гиви. Среди них — террористический акт, незаконное лишение свободы и другие.

Заседание назначено на 5 апреля.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. По предварительным данным, его рабочий кабинет обстреляли из огнемета "Шмель". Также рассматривалась версия о подрыве бомбы.

В прошлом месяце глава ДНР Александр Захарченко заявил, что все причастные к убийству Гиви установлены.