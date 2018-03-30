Болгарский премьер заявил, что София не вышлет российских дипломатов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что ни российских дипломатов, ни технический персонал высылать из страны не будут, сообщил "Канал 3".

"На практике мы показали полную солидарность с Великобританией. В настоящий момент, как страна-председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией", — сказал Борисов после завершения заседания совета безопасности страны по "делу Скрипаля".

Советом безопасности руководит премьер-министр, в его состав входят члены правительства, руководители спецслужб и представитель президента Болгарии.

Борисов добавил, что посол Республики Бойко Коцев, которого отозвали во вторник для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.

Шестнадцать стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и несколько других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Четвертого марта там отравили бывшего двойного агента, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.