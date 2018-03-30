Пучдемон и его соратник подали в суд на испанский телеканал

БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и бывший каталонский министр Тони Комин подали в суд бельгийского города Левен совместную жалобу против испанского телеканала Telecinco в защиту своего права на тайну частных коммуникаций, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на адвокатов истцов.

В конце января Telecinco обнародовал текстовые сообщения Пучдемона, направленные им Комину, который присутствовал на заседании партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс" в Левене.

Находившийся там оператор телеканала смог заснять на камеру часть переписки в телефоне Комина. В смс-сообщениях ему Пучдемон якобы признается, что сторонники "принесли его в жертву" и с процессом независимости Каталонии покончено.

Сам экс-глава Каталонии позже подтвердил, что действительно отправлял смс-сообщения Комину и переживал моменты сомнений.

"Бельгийское, но также испанское уголовное законодательство криминализируют перехват и распространение частных сообщений. Мы выражаем нашу убежденность в том, что факты, которые изложены в желобе, будут расследованы, а лица, признанные виновными, будут наказаны", — заявили адвокаты Кристоф Маршан и Пол Бекаерт.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в минувшее воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер. Ожидается, что решение будет принято не раньше следующей недели.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.