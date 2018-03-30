В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли два населенных пункта

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из гранатометов два населенных пункта на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Новые договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу с 30 марта. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"В 10.05 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь по населенным пунктам Ленинское и Коминтерново (на юге ДНР — ред.) с направления Водяного. Применяемое вооружение: АГС — 58 гранат, стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие", – заявил представитель ДНР в СЦКК.