Силовики один раз нарушили новое перемирие, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз уже нарушили новое перемирие в Донбассе, вступившее в силу с полуночи пятницы, Киев соблюдал перемирие только 9,5 часов, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"На данный момент мы располагаем информацией об одном нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) с 00.00 часов 30 марта", — сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

Позже в представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов территорию на юге республики.

"Новое перемирие со стороны ВСУ продлилось 9,5 часов. В 09.35 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь по направлению Талаковка — Коминтерново с применением минометов, выпущено четыре мины, семь выстрелов АГС, девять гранат, также использовалось стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие, – сообщил журналистам представитель ДНР в СЦКК.