Премьер Грузии опроверг сообщения СМИ о возможной отставке

ТБИЛИСИ, 30 мар — РИА Новости. Премьер Грузии Георгий Квирикашвили опроверг сообщения СМИ о его возможной отставке, заявив, что еще несколько лет не намерен покидать должность главы правительства.

Ранее телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на свои источники сообщила о возможной отставке Квирикашвили. Эта тема стала активно обсуждаться после публикации премьером открытого письма в адрес российского руководства с призывом наладить двусторонние отношения. По данным "Рустави 2", позицию Квирикашвили поддержали далеко не все в его команде.

"Хочу сказать к вниманию тех людей, которые, как вороны окружают одиннадцатый этаж правительства и устанавливают таймер к отставке премьера Квирикашвили, хочу их заверить, что этот таймер минимум несколько лет не зазвенит, поэтому пусть отдохнут, выспятся, пока Грузия пойдет вперед", — сказал Квирикашвили в пятницу на брифинге.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция "Грузинская мечта", пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.