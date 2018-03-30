В Турции автобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП, 17 человек погибли

АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Крупное ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов, произошло в провинции Ыгдыр на востоке Турции, погибли 17 человек, еще 36 получили ранения, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
На место происшествия прибыли силы жандармерии, пожарные бригады и машины скорой помощи. Пожар был потушен, раненые госпитализированы, часть их находится в тяжелом состоянии.
Iğdır-Kars yolunda facia, göçmenler feci şekilde can verdi https://t.co/Qcm2jVAXUy pic.twitter.com/cBA3XlQiQW— Politik Haber (@politikhaberr) 30 марта 2018 г.