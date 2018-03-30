Зеркальный ответ: Россия высылает 60 американских дипломатов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и <…> наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также глава российской дипломатии отметил, что Москва применит аналогичные меры в отношении всех стран, последовавших примеру Вашингтона.

Кроме того, Лавров сравнил поведение западных стран в связи с отравлением Скрипаля с глумлением над международным правом. Выводы о "руке Москвы" в инциденте он назвал "прискорбными" и "поспешными" и вновь указал на отсутствие какой-либо причастности России к ситуации с экс-полковником ГРУ.

"Так вот для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать <…> 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО", — сказал глава МИД.

Министр иностранных дел также выразил надежду на то, что Запад не станет "уходить от честного разговора", иначе их действия будут расценены как "грубейшая провокация".

Отравление Скрипаля

Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Сослбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондона не располагает никакими обязательствами.

Однако, несмотря на бездоказательность обвинений, Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов и заморозила все контакты с Россией на высшем уровне. Москва ответила зеркально: Россия обязала 23 британских дипломата покинуть страну, отозвала разрешение на открытие консульства Британии в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Великобританию поддержали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Однако не все страны ЕС поддержали идею высылки российских дипломатов.

Так, от подобных мер категорически отказалась Австрия, обосновав отличное решение необходимостью поддержания диалога.

Также глава австрийского МИД Карин Кнайсль подчеркнула, что Австрия является нейтральным государством в Евросоюзе.

Реакция Вашингтона

В США прокомментировали зеркальный ответ России.

Госдепартамент США заявил, что действия Москвы являются "неоправданными" и показывают ее "незаинтересованность в диалоге по вопросам, значимым для обеих стран".

"Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери", — заявила представитель дипведомства Хезер Науэрт.

На вопрос журналистов о том, являются ли высылаемые из России американские дипломаты шпионами, представитель Госдепа решила не отвечать.

"Они работают в госдепартаменте, они наши коллеги, которые очень усердно работают. Могу сказать, что Россия дала нам список из 60 имен, мы изучаем его, и мы ответим соответствующим образом", — ответила она.

Кроме того, американская сторона обвинила Россию в стремлении к самоизоляции из-за ответных мер на высылку дипломатов из США и нескольких других стран.

"Насколько я понимаю, Россия намеривается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки", — сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Помимо этого, по мнению представителя Госдепа, закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге навредит россиянам, которым нужна виза для поездок в Соединенные Штаты.

"Нашим приоритетом должно быть, будь то там (в России) или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно, визовые и консульские операции будут затронуты этим (закрытием генконсульства)", — заключила она.