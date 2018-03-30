Зеркальный ответ: Россия высылает 60 американских дипломатов

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.
"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и <…> наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также глава российской дипломатии отметил, что Москва применит аналогичные меры в отношении всех стран, последовавших примеру Вашингтона.
"Так вот для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать <…> 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО", — сказал глава МИД.
Министр иностранных дел также выразил надежду на то, что Запад не станет "уходить от честного разговора", иначе их действия будут расценены как "грубейшая провокация".
Отравление Скрипаля
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Сослбери. Лондон утверждает, что его экс-агента отравили веществом А234, а к инциденту якобы причастна Москва. Россия отвергает обвинения британской стороны и подчеркивает, что Лондона не располагает никакими обязательствами.
Великобританию поддержали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.
Однако не все страны ЕС поддержали идею высылки российских дипломатов.
Так, от подобных мер категорически отказалась Австрия, обосновав отличное решение необходимостью поддержания диалога.
Также глава австрийского МИД Карин Кнайсль подчеркнула, что Австрия является нейтральным государством в Евросоюзе.
Реакция Вашингтона
В США прокомментировали зеркальный ответ России.
"Я хочу вам напомнить, что нет никакого оправдания российскому ответу. Наши действия были мотивированы атакой на британского гражданина и его дочери", — заявила представитель дипведомства Хезер Науэрт.
На вопрос журналистов о том, являются ли высылаемые из России американские дипломаты шпионами, представитель Госдепа решила не отвечать.
Кроме того, американская сторона обвинила Россию в стремлении к самоизоляции из-за ответных мер на высылку дипломатов из США и нескольких других стран.
"Насколько я понимаю, Россия намеривается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки", — сказала она на брифинге в Вашингтоне.
"Нашим приоритетом должно быть, будь то там (в России) или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом. Но, конечно, визовые и консульские операции будут затронуты этим (закрытием генконсульства)", — заключила она.