В Мексике в результате ДТП погибли три человека

МЕХИКО, 30 мар – РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие в городе Валье-дель-Браво в Мексике в четверг унесло жизни трех человек, еще 19 получили ранения, сообщило министерство безопасности штата Мехико.

По данным ведомства, аварию спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы страны с превышением скорости. У автобуса отказали тормоза, и он протаранил другие автомобили, пока не ударился в стену здания, которая его и остановила.

На месте погибли двое пассажиров легковушек, еще один позднее скончался в больнице.