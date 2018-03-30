Замглавы МИД Китая выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн оставляет запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Кемерово. 30.03.18

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн оставляет запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Кемерово. 30.03.18

ПЕКИН, 30 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн оставил запись в книге соболезнований в связи с трагедией в Кемерово, которая открыта в посольстве России в Пекине, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Посольство России в Китае в четверг открыло книгу соболезнований в память о жертвах трагедии в Кемерово, где пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни более 60 человек.

"Заместитель министра иностранных КНР Лэ Юйчэн 29 марта посетил посольство России в Китае, чтобы почтить память погибших и оставил запись в книге соболезнований", — говорится в опубликованном сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Указом президента Владимира Путина 28 марта в России объявлен днем национального траура.