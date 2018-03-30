Португалия закрыла базу по ремонту вертолетов "Камов"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Власти Португалии закрыли базу, где проводилось техническое обслуживание вертолетов "Камов", работавшие там российские специалисты покинули страну, сообщает радиостанция TSF со ссылкой на главу компании Everjets — подрядчика работ.
Как сообщает радиостанция, ангар в городе Понте-ди-Сор, где ремонтировались принадлежащие португальскому правительству вертолеты "Камов", закрыт во вторник. Поводом к закрытию объекта стали действия компании Heliavionics (субподрядчика ремонта), которая перемещала оборудование и материалы без разрешения правительства, отмечает TSF, не уточняя подробностей.
Комментарием представителей холдинга "Вертолеты России" РИА Новости не располагает.
Закупленные в РФ вертолеты "Камов" используются в Португалии для борьбы с лесными пожарами, проблема которых стоит особенно остро в последние годы.