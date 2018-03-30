США не устраивают провокации в отношении резиденции генконсула России

СИЭТЛ, 30 мар — РИА Новости. Провокационных действий со стороны американцев в отношении резиденции генконсула РФ в Сиэтле не наблюдается, сообщил в четверг журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

"Пока со стороны американских властей каких-либо проявлений мы не замечаем. Наше генеральное консульство, резиденция охраняется. Мы усилили контроль за прилегающей территорией и пока, слава Богу, мы не думаем, что будут какого-либо рода провокации или нестандартные ситуации", — сказал он.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.