США лишили неприкосновенности здание резиденции генконсула России в Сиэтле

СИЭТЛ, 30 мар — РИА Новости. Власти США нотой отозвали дипломатическую неприкосновенность здания резиденции генконсула РФ в Сиэтле, сообщил журналистам генеральный консул Валерий Тимашов.

"Речь идет о том, что с правовой точки зрения страна пребывания, естественно, дает свое решение на использование того или иного здания в качестве резиденции. Американские власти в официальном порядке нотой отзывают и практически лишают это здание дипломатического иммунитета, неприкосновенности. Соответственно, повторяется, к сожалению, сценарий, который имел место полгода назад с нашим генеральным консульством в Сан-Франциско", — сказал Тимашов.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.