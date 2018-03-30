Закрытие генконсульства в Сиэтле затронет интересы более 30 тысяч россиян

СИЭТЛ, 30 мар — РИА Новости. Решение о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле затрагивает более 30 тысяч сроссиян, сообщил в четверг журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

"По нашим оценкам, здесь примерно проживает свыше 30 тысяч. Если в целом около 100 тысяч россиян на территории США, то фактически нанесен удар по трети нашей русскоязычной общины", — сказал генконсул.

Он также заверил, что граждане не останутся без консульской поддержки.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.