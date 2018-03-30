Госдеп назначил встречу с российским генконсулом в Сиэтле

СИЭТЛ, 30 мар — РИА Новости. Госдепартамент инициировал встречу с генконсулом РФ в Сиэтле по вопросу закрытия дипломатического представительства, сообщил журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

"У нас есть уже запланированная встреча с представителем Госдепартамента. Не хотел бы пока предвосхищать это", — заявил генконсул.

По его словам, встреча назначена по инициативе американской стороны. "Видимо, американская сторона хочет удостовериться, что генеральное консульство закрыто и территорию мы освободили", — добавил Тимашов. По его мнению, это "совершенно разумные шаги".

Ранее власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.