СИЭТЛ, 29 мар — РИА Новости. Сообщения о причастности сотрудников консульства РФ в Сиэтле к шпионажу являются "бредом, нонсенсом и полной чушью", заявил в четверг журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

"(После закрытия генконсульства в Сан-Франциско — ред.) Здесь значительнейших увеличилось количество обращений российских граждан. Поэтому говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей, — просто вздор, ребячество. Оставляю это на совести тех безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ… Это бред, нонсенс, полная чушь", — сказал он.

По мнению консула, такие допущения могли возникнуть из-за волны русофобии.

"Дошло теперь и до западного побережья. Конечно, на этом фоне появляются самые разные вздорные обвинения, что мы тут чем-то неположенным занимаемся. Мы здесь занимаемся своими прямыми должностными обязанностями, то есть осуществляем консульское обслуживание российских граждан", — добавил он.

Всего, по его словам, в месяц сотрудники консульства осуществляли около 1,2 тысячи разных функций. К ним относились выдача паспортов, оформление гражданства, выдача справок.

В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.