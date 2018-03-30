СИЭТЛ, 29 мар — РИА Новости. Сообщения о причастности сотрудников консульства РФ в Сиэтле к шпионажу являются "бредом, нонсенсом и полной чушью", заявил в четверг журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.
По мнению консула, такие допущения могли возникнуть из-за волны русофобии.
"Дошло теперь и до западного побережья. Конечно, на этом фоне появляются самые разные вздорные обвинения, что мы тут чем-то неположенным занимаемся. Мы здесь занимаемся своими прямыми должностными обязанностями, то есть осуществляем консульское обслуживание российских граждан", — добавил он.
В понедельник власти США заявили о высылке 60 российских дипломатов по обвинению в шпионаже и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. При этом никто из сотрудников этого генконсульства в шпионаже не обвинен и не высылается из страны. Закрытие консульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.