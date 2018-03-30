В резиденции генконсула России в Сиэтле развернули штаб для эвакуации

СИЭТЛ (США), 30 мар — РИА Новости. Штаб развернут в ближайшее время в резиденции генконсула России в Сиэтле для подготовки к эвакуации и консервации здания, сообщил журналистам генеральный консул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

"Мы должны покинуть пределы резиденции генконсула до конца дня 24 апреля. Сейчас мы принимаем все необходимые меры, чтобы перевести все наше имущество, которое здесь есть в арендованном помещении, в нашу резиденцию. По сути в ближайшие дни мы там развернем наш штаб, который будет заниматься вопросами дальнейшей эвакуации и консервации здания, чтобы защитить интересы наших российских граждан", — заявил Тимашов.

Генконсул пояснил, что под интересами граждан РФ он понимает персональные данные людей, которые обращались в консульство.