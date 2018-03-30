Гусь обратил в бегство издевавшегося над ним американца

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Житель американского штата Теннесси пристал к гусю с угрозами, но обратился в бегство после ответной реакции птицы. Кадры инцидента появились на YouTube-канале ViralHog.
Автор видео подошел к пернатому со словами "Здорово, гусь! Думаю, тебя можно забрать", но его приветствие было встречено шипением.
"Ты шипишь на меня? Ты думаешь, что ты такой большой и крутой? Не шипи на меня", — сказал американец.
Однако птица сохранила недружественный настрой. Автор ролика стал угрожать гусю, что он его зажарит.
"Ах, ты засучиваешь рукава? Готов драться? Говорят, что тебе все как с гуся вода, так покажи, из чего ты сделан", — добавил американец, после чего приблизил камеру.
Тогда пернатый замахал крыльями и приготовился нападать, что сразу же обратило мужчину в бегство.