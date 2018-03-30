В ДНР заявили о соблюдении Украиной нового режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявляют о соблюдении со стороны украинских силовиков очередного режима прекращения огня, вступившего в силу с полуночи пятницы.
Договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу в 00.01 мск в пятницу. Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщал, что "пасхальное перемирие" в Донбассе предусматривает полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.