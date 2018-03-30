В ДНР заявили о соблюдении Украиной нового режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявляют о соблюдении со стороны украинских силовиков очередного режима прекращения огня, вступившего в силу с полуночи пятницы.

"По состоянию на 00.10 ВСУ (Вооруженные силы Украины) соблюдают режим прекращения огня. На данный момент информации о нарушениях пока не поступало", — заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу в 00.01 мск в пятницу. Полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлова ранее сообщал, что "пасхальное перемирие" в Донбассе предусматривает полное прекращение огня и запрет любых наступательных действий.

Киев подтвердил договоренность о "пасхальном" перемирии в Донбассе с 30 марта и рассчитывает, что лидеры стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) его публично поддержат. Ополчение ДНР также заявило о готовности соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе. Глава ДНР Александр Захарченко выразил надежду, что "пасхальное" перемирие в Донбассе будет соблюдаться и украинскими силовиками.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.