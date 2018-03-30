Киев хочет "дружить" с Москвой. Украина предлагает России новый договор

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что надо разорвать действующий договор о дружбе с Россией и заключить новый. В Киеве не стесняются называть Москву "агрессором", но прагматично не спешат прекращать юридическую "дружбу". РИА Новости вместе с экспертами разбирается в том, на что рассчитывает Украина в отношениях с Россией.

Надежды Киева

Заявление Зеркаль отражает противоречивость внешней политики Киева. Само упоминание "дружбы" с Россией оскорбляет чувства власти и националистов. С другой стороны, чиновники понимают, что договор необходим. "В новых реалиях отношений с РФ мы все равно должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами", — сказала заместитель главы украинского МИД.

Документ неофициально называется "большим договором", а официально — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. В 1998 году его ратифицировали Верховная рада и Государственная дума. Договор автоматически продлевается каждые десять лет, если одна из сторон не уведомит заблаговременно о его расторжении.

Документ предоставляет гражданам другой страны те же права и свободы, что и собственным гражданам, за исключением норм, установленных национальным законодательством или международными договорами.

Его положения выглядели само собой разумеющимися в 1990-х. Например, Киев и Москва обязались пресекать любые действия, которые можно расценить как подстрекательство к насилию или насилие на основе национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости. Теперь во власть на Украине идет "Национальный корпус", чей лидер Андрей Билецкий был командиром пронацистского полка "Азов" и рассуждал о "недочеловеках". В 2017-м даже Еврокомиссия отметила "несколько инцидентов преследования лиц и групп по причине их русской идентичности".

Кроме того, Россия и Украина обязались взаимодействовать в ООН и других международных организациях, оказывая друг другу поддержку при присоединении к соглашениям и конвенциям. Как взаимодействуют Москва и Киев в ООН и "других международных организациях", хорошо известно.

Киев свои обязательства не соблюдает. Достаточно сказать, что украинские дипломаты как могут сопротивляются возвращению российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. А представитель Украины в ООН недавно заявил, что "из-за продолжающейся агрессии Москвы" в Европе может разгореться полномасштабная война.

В январе Верховная рада приняла закон о "деоккупации Донбасса", в котором Россия официально признана агрессором. Словом, де-факто постмайданное правительство отказалось от договора. Но хочет нового.

"Стопроцентный кризис для власти"

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что "большой договор" был несовершенным с самого начала. "Он принимался в постсоветских реалиях через несколько лет после распада СССР. Его актуальность была исчерпана уже к 2004-2005 году. Эта веха — переизбрание Владимира Путина президентом России, уход Леонида Кучмы с поста главы государства и президентство Виктора Ющенко на Украине. Но стороны по понятным причинам не смогли адаптировать документ к новым реалиям. Для чего договор был нужен? Как механизм цивилизованного развода республик. Его основным нервом было решение вопроса Черноморского флота — то, что волновало больше всего стороны в тот момент. Но вот сестры-республики развелись, а дальше надо было жить в новых реалиях, которым договор не соответствовал", — резюмирует эксперт.

"Противоречивые" заявления украинских властей по поводу договора о дружбе, по мнению Белашко, вызваны непоследовательностью политики Киева на российском направлении. "Украинские политики не понимают, что собой представляет современная Россия. В результате они неспособны выстраивать адекватные отношения. Поэтому, с одной стороны, — заклинания про "агрессию", "оккупацию" и "войну", с другой — рост товарооборота между странами. И более чем странные решения. Например, прекратили на волне популизма полеты между Россией и Украиной. Кто проиграл? Украинские авиаперевозчики. А выиграли конкуренты — белорусские и молдавские. То же самое с газотранспортной системой. Газотранспортный консорциум с участием российских и немецких компаний надо было создавать несколько лет назад. Тогда Украине было бы удобнее сейчас отстаивать свои интересы", — говорит Белашко.

"Россия не пойдет на подписание нового договора, столь же выгодного Украине. Если из отношений уходят нормы, то остается право силы, а Россия объективно сильнее Украины. Но продолжение действия договора чревато скандалами и шантажом со стороны так называемых патриотов — дескать, власть продает Украину Кремлю", — объясняет глава Агентства социальных коммуникаций.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напоминает, что срок действия договора истекает 1 апреля 2019 года. "На Украине тогда состоятся выборы (31 марта 2019-го. — Прим. ред.). И тут оппоненты власти сообщат, что договор о дружбе с Россией продлевается. Это стопроцентный кризис для власти и Петра Алексеевича Порошенко. Так что иного выхода у Киева сегодня нет", — резюмирует эксперт.