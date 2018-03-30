США нам не указ: почему Япония налаживает связи с Россией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Несмотря на давление США, экономические гиганты Тихоокеанского региона практически не участвуют в антироссийской кампании. Не в последнюю очередь это касается Японии. Давний союзник Вашингтона, Токио с 2014 года делает многое, чтобы не оттолкнуть от себя Россию, поскольку опасается слишком тесного союза между Москвой и Пекином.

Страх перед слишком сильным Китаем

© REUTERS / Pool/Nicolas Datiche Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции в Токио. 21 марта 2018 © REUTERS / Pool/Nicolas Datiche Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции в Токио. 21 марта 2018

Позиция, отстаиваемая Японией, основана на геополитическом положении Страны восходящего солнца и ее драматической истории в XX веке. Со времен Второй мировой войны Пекин и Токио привыкли не доверять друг другу. Нынешние лидеры стран, председатель Си Цзиньпин и премьер Синдзо Абэ, подчеркивают дистанцию между собой. Двусторонние встречи — редкость. Пока отношения России и Китая не выходили за рамки обычного партнерства, они не слишком волновали Японию. Однако перспектива стратегического союза всерьез испугала Токио.

"Если Россия и Китай объединятся на антияпонской основе, то для Токио это будет означать, что его страшный сон сбылся", — рассказал РИА Новости глава Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Валерий Кистанов. По его словам, атмосфера между двумя азиатскими гигантами сегодня "напряжена до предела". "Си Цзиньпин и слышать не хочет о встречах с Синдзо Абэ, политики если и оказываются друг напротив друга, то только на полях больших саммитов, никак иначе. Я бы использовал такую метафору: отношения между Японией и Китаем сейчас находятся в холодильнике", — говорит эксперт.

Западные санкции побудили Москву заняться укреплением экономических связей с Пекином. В 2014 году было подписано соглашение о поставке природного газа на сумму 400 миллиардов долларов. В Токио не хотели бы, чтобы топливо из Сибири и Дальнего Востока направлялись только в Китай. Не желая ставить под угрозу проекты добычи газа на Сахалине, Япония ввела против России исключительно символические санкции.

Самые мягкие санкции из возможных

Следуя примеру западных стран, Япония ограничила импорт товаров из Крыма и пообещала заморозить финансовые активы россиян, попавших в санкционные списки. Однако товарооборот между полуостровом и Страной восходящего солнца исторически был чрезвычайно мал. Что касается состоятельных граждан России, то они не держали денег в Японии.

"Японские политики, с которыми я разговаривал, в частных беседах подчеркивают: санкции символические, не принимайте их близко к сердцу. Они действительно максимально мягкие. Это подтверждается и тем, что отношения на уровне глав государств не пострадали. В 2016-м Путин посещал Японию, в мае 2018-го Абэ приедет в Москву, и для него это будут уже 21-е переговоры с Россией", — говорит профессор Восточного университета Анатолий Кошкин.

В Токио составили план из восьми пунктов, предусматривающий развитие отношений с Москвой, и создали должность министра по российско-японским экономическим связям, уникальную в Дальневосточном регионе. Это заслуга премьер-министра Синдзо Абэ, считающегося сторонником дружбы с Россией. В отличие от большинства лидеров "Большой семерки", Абэ сделал ставку на сотрудничество с Путиным. В 2014 году японский лидер, вопреки Вашингтону, счел необходимым присутствовать на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Нельзя отдавать Японии острова

Как полагает Кистанов, дружественный России курс Абэ определяется тремя обстоятельствами. Помимо стремления ограничить Китай, речь идет о желании оказать давление на Северную Корею и решить проблему Курильских островов. В Японии рассчитывают на территориальные уступки со стороны России, хотя не объявляют их предварительным условием для развития экономических связей.

"В Вашингтоне выражают недовольство тем, что Япония не идет в ногу с американской политикой по российскому направлению. Обама говорил Абэ, что сейчас не время ездить в Россию. Но сам премьер другого мнения, он надеется войти в историю как человек, решивший проблему островов. Ради этого он готов выдерживать давление. Япония, в отличие от других стран "Большой семерки", пока не выслала российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери", — говорит Кистанов.

Анатолий Кошкин считает, что чрезмерно доверять обещаниям японского политика не следует: "Не нужно впадать и в другую крайность — наивность. Некоторые говорят: отдадим Японии острова и заложим основания долговременного партнерства. Это глупо".