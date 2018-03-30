США нам не указ: почему Япония налаживает связи с Россией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Несмотря на давление США, экономические гиганты Тихоокеанского региона практически не участвуют в антироссийской кампании. Не в последнюю очередь это касается Японии. Давний союзник Вашингтона, Токио с 2014 года делает многое, чтобы не оттолкнуть от себя Россию, поскольку опасается слишком тесного союза между Москвой и Пекином.
Страх перед слишком сильным Китаем
"Если Россия и Китай объединятся на антияпонской основе, то для Токио это будет означать, что его страшный сон сбылся", — рассказал РИА Новости глава Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Валерий Кистанов. По его словам, атмосфера между двумя азиатскими гигантами сегодня "напряжена до предела". "Си Цзиньпин и слышать не хочет о встречах с Синдзо Абэ, политики если и оказываются друг напротив друга, то только на полях больших саммитов, никак иначе. Я бы использовал такую метафору: отношения между Японией и Китаем сейчас находятся в холодильнике", — говорит эксперт.
Западные санкции побудили Москву заняться укреплением экономических связей с Пекином. В 2014 году было подписано соглашение о поставке природного газа на сумму 400 миллиардов долларов. В Токио не хотели бы, чтобы топливо из Сибири и Дальнего Востока направлялись только в Китай. Не желая ставить под угрозу проекты добычи газа на Сахалине, Япония ввела против России исключительно символические санкции.
Самые мягкие санкции из возможных
"Японские политики, с которыми я разговаривал, в частных беседах подчеркивают: санкции символические, не принимайте их близко к сердцу. Они действительно максимально мягкие. Это подтверждается и тем, что отношения на уровне глав государств не пострадали. В 2016-м Путин посещал Японию, в мае 2018-го Абэ приедет в Москву, и для него это будут уже 21-е переговоры с Россией", — говорит профессор Восточного университета Анатолий Кошкин.
В Токио составили план из восьми пунктов, предусматривающий развитие отношений с Москвой, и создали должность министра по российско-японским экономическим связям, уникальную в Дальневосточном регионе. Это заслуга премьер-министра Синдзо Абэ, считающегося сторонником дружбы с Россией. В отличие от большинства лидеров "Большой семерки", Абэ сделал ставку на сотрудничество с Путиным. В 2014 году японский лидер, вопреки Вашингтону, счел необходимым присутствовать на зимних Олимпийских играх в Сочи.
Нельзя отдавать Японии острова
"В Вашингтоне выражают недовольство тем, что Япония не идет в ногу с американской политикой по российскому направлению. Обама говорил Абэ, что сейчас не время ездить в Россию. Но сам премьер другого мнения, он надеется войти в историю как человек, решивший проблему островов. Ради этого он готов выдерживать давление. Япония, в отличие от других стран "Большой семерки", пока не выслала российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери", — говорит Кистанов.
Анатолий Кошкин считает, что чрезмерно доверять обещаниям японского политика не следует: "Не нужно впадать и в другую крайность — наивность. Некоторые говорят: отдадим Японии острова и заложим основания долговременного партнерства. Это глупо".