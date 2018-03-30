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США нам не указ: почему Япония налаживает связи с Россией

08:0030.03.2018
(обновлено: 08:13 30.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 апреля 2017Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 апреля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Несмотря на давление США, экономические гиганты Тихоокеанского региона практически не участвуют в антироссийской кампании. Не в последнюю очередь это касается Японии. Давний союзник Вашингтона, Токио с 2014 года делает многое, чтобы не оттолкнуть от себя Россию, поскольку опасается слишком тесного союза между Москвой и Пекином.

Страх перед слишком сильным Китаем

Визит Ким Чен Ына в Китай. 28 марта 2018 года
© AP Photo / Ju Peng
Япония ждет от Китая разъяснений из-за визита Ким Чен Ына
Позиция, отстаиваемая Японией, основана на геополитическом положении Страны восходящего солнца и ее драматической истории в XX веке. Со времен Второй мировой войны Пекин и Токио привыкли не доверять друг другу. Нынешние лидеры стран, председатель Си Цзиньпин и премьер Синдзо Абэ, подчеркивают дистанцию между собой. Двусторонние встречи — редкость. Пока отношения России и Китая не выходили за рамки обычного партнерства, они не слишком волновали Японию. Однако перспектива стратегического союза всерьез испугала Токио.

© REUTERS / Pool/Nicolas DaticheМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции в Токио. 21 марта 2018
© REUTERS / Pool/Nicolas Datiche
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции в Токио. 21 марта 2018

"Если Россия и Китай объединятся на антияпонской основе, то для Токио это будет означать, что его страшный сон сбылся", — рассказал РИА Новости глава Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Валерий Кистанов. По его словам, атмосфера между двумя азиатскими гигантами сегодня "напряжена до предела". "Си Цзиньпин и слышать не хочет о встречах с Синдзо Абэ, политики если и оказываются друг напротив друга, то только на полях больших саммитов, никак иначе. Я бы использовал такую метафору: отношения между Японией и Китаем сейчас находятся в холодильнике", — говорит эксперт.

Западные санкции побудили Москву заняться укреплением экономических связей с Пекином. В 2014 году было подписано соглашение о поставке природного газа на сумму 400 миллиардов долларов. В Токио не хотели бы, чтобы топливо из Сибири и Дальнего Востока направлялись только в Китай. Не желая ставить под угрозу проекты добычи газа на Сахалине, Япония ввела против России исключительно символические санкции.

Самые мягкие санкции из возможных

Префектура Нагано в Японии. Архивное фото
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
"Япония наша": как самурай стал первым священником в Токио
Следуя примеру западных стран, Япония ограничила импорт товаров из Крыма и пообещала заморозить финансовые активы россиян, попавших в санкционные списки. Однако товарооборот между полуостровом и Страной восходящего солнца исторически был чрезвычайно мал. Что касается состоятельных граждан России, то они не держали денег в Японии.

"Японские политики, с которыми я разговаривал, в частных беседах подчеркивают: санкции символические, не принимайте их близко к сердцу. Они действительно максимально мягкие. Это подтверждается и тем, что отношения на уровне глав государств не пострадали. В 2016-м Путин посещал Японию, в мае 2018-го Абэ приедет в Москву, и для него это будут уже 21-е переговоры с Россией", — говорит профессор Восточного университета Анатолий Кошкин.

© REUTERS / Issei KatoЦветение сакуры в Токио, Япония
© REUTERS / Issei Kato
Цветение сакуры в Токио, Япония

В Токио составили план из восьми пунктов, предусматривающий развитие отношений с Москвой, и создали должность министра по российско-японским экономическим связям, уникальную в Дальневосточном регионе. Это заслуга премьер-министра Синдзо Абэ, считающегося сторонником дружбы с Россией. В отличие от большинства лидеров "Большой семерки", Абэ сделал ставку на сотрудничество с Путиным. В 2014 году японский лидер, вопреки Вашингтону, счел необходимым присутствовать на зимних Олимпийских играх в Сочи.

Нельзя отдавать Японии острова

Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Япония выразила протест России из-за летных учений на Курилах
Как полагает Кистанов, дружественный России курс Абэ определяется тремя обстоятельствами. Помимо стремления ограничить Китай, речь идет о желании оказать давление на Северную Корею и решить проблему Курильских островов. В Японии рассчитывают на территориальные уступки со стороны России, хотя не объявляют их предварительным условием для развития экономических связей.

"В Вашингтоне выражают недовольство тем, что Япония не идет в ногу с американской политикой по российскому направлению. Обама говорил Абэ, что сейчас не время ездить в Россию. Но сам премьер другого мнения, он надеется войти в историю как человек, решивший проблему островов. Ради этого он готов выдерживать давление. Япония, в отличие от других стран "Большой семерки", пока не выслала российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери", — говорит Кистанов.

© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкБерег моря на острове Кунашир
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Берег моря на острове Кунашир

Анатолий Кошкин считает, что чрезмерно доверять обещаниям японского политика не следует: "Не нужно впадать и в другую крайность — наивность. Некоторые говорят: отдадим Японии острова и заложим основания долговременного партнерства. Это глупо".

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