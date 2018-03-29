Принцип взаимности: Россия высылает американских дипломатов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в четверг объявило 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщило о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".
Власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, ряд стран ЕС и другие государства заявили о высылке российских дипломатов.
Принцип взаимности
Посол США в Москве Джон Хантсман был вызван в российский МИД в четверг вечером, сообщал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, меры в ответ на действия Запада "будут зеркальными, но не только".
"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", — сообщило министерство о своем ответе послу.
Кроме того, Россия решила отозвать согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны покинуть его не позднее 31 марта.
Ответить на ответ
Тогда американский дипломат признался, что не знает, сколько дипломатов вышлет российская сторона, но сказал, что США "готовы к любому ответу" и "готовы ответить снова, если придется", не исключив возможность ареста российских активов в США из-за "дела Скрипаля".
Госдеп США также заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на высылку американских дипломатов из России.
Россия предлагает одуматься
Хантсману было указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипучреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении американской стороны.
"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — сообщил МИД.
Война до бесконечности?
Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк считает, что уровень отношений России и США в сферах взаимного диалога продолжает опускаться.
"Вполне возможно последуют шаги наших американских партнеров, на которые последуют ответные российские шаги — и так до бесконечности", — отметил он, указав на накопившийся крайне негативный опыт в российско-американских отношениях.
Эксперты едины во мнении, что закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге и сокращение числа дипломатов скажется на выдаче американских виз россиянам.