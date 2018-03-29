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Принцип взаимности: Россия высылает американских дипломатов

Сюжет:
Высылка американских дипломатов из России (17)
23:3229.03.2018
(обновлено: 23:35 29.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗдание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в четверг объявило 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщило о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

Американский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Американский чиновник прокомментировал решение Москвы выслать дипломатов
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, ряд стран ЕС и другие государства заявили о высылке российских дипломатов.

Принцип взаимности

Посол США в Москве Джон Хантсман был вызван в российский МИД в четверг вечером, сообщал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, меры в ответ на действия Запада "будут зеркальными, но не только".

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Twitter проголосовали за закрытие генконсульства США в Петербурге
Послу была передана нота протеста в связи с "возмутительными и необоснованными" действиями США по российским дипломатам и генконсульству РФ, которое американские власти намереваются "захватить".

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", — сообщило министерство о своем ответе послу.

Кроме того, Россия решила отозвать согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны покинуть его не позднее 31 марта.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
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Какие страны высылают российских дипломатов

Ответить на ответ

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
Россия идет по пути самоизоляции, заявили в Госдепе
Посол США Хантсман до вызова в российский МИД в четверг утром в интервью телеканалу РБК заявил, что двери диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми, и выразил надежду на стабилизацию отношений США и РФ.

Тогда американский дипломат признался, что не знает, сколько дипломатов вышлет российская сторона, но сказал, что США "готовы к любому ответу" и "готовы ответить снова, если придется", не исключив возможность ареста российских активов в США из-за "дела Скрипаля".

Госдеп США также заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на высылку американских дипломатов из России.

Россия предлагает одуматься

Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эксперт отметил ухудшение российско-американских отношений
Российский МИД не оставил без реакции заявления посла, потребовав от него разъяснений по поводу возможности ареста российских госактивов в США, и предупредил, что "реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности".

Хантсману было указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипучреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении американской стороны.

"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — сообщил МИД.

Война до бесконечности?

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков прокомментировал высылку американских дипломатов из России
Обмен дипломатическими ударами не завершится после решения Москвы закрыть консульство США в Петербурге и выслать 60 дипломатов, полагает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк считает, что уровень отношений России и США в сферах взаимного диалога продолжает опускаться.

"Вполне возможно последуют шаги наших американских партнеров, на которые последуют ответные российские шаги — и так до бесконечности", — отметил он, указав на накопившийся крайне негативный опыт в российско-американских отношениях.

Эксперты едины во мнении, что закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге и сокращение числа дипломатов скажется на выдаче американских виз россиянам.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Alex Gaskarth
Надо нашему ЦБ деньги из штатов забирать,а то они так далеко зайдут.Могут в любой момент объявить что вклады России арестованы, а ценные бумаги не обслуживаются.Да еще к солидарности свих шакалов призовут.
23:50
29.03.2018
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vova-s-r
Теперь полностью разорвать дип.отношения с мелкобританией, а остальным шавкам - не отвечать совсем. Высылать по 1-2 человеку - ниже достоинства.
23:44
29.03.2018
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