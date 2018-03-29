Принцип взаимности: Россия высылает американских дипломатов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России в четверг объявило 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщило о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, ряд стран ЕС и другие государства заявили о высылке российских дипломатов.

Принцип взаимности

Посол США в Москве Джон Хантсман был вызван в российский МИД в четверг вечером, сообщал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, меры в ответ на действия Запада "будут зеркальными, но не только".

Послу была передана нота протеста в связи с "возмутительными и необоснованными" действиями США по российским дипломатам и генконсульству РФ, которое американские власти намереваются "захватить".

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", — сообщило министерство о своем ответе послу.

Кроме того, Россия решила отозвать согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны покинуть его не позднее 31 марта.

Ответить на ответ

Посол США Хантсман до вызова в российский МИД в четверг утром в интервью телеканалу РБК заявил, что двери диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми, и выразил надежду на стабилизацию отношений США и РФ.

Тогда американский дипломат признался, что не знает, сколько дипломатов вышлет российская сторона, но сказал, что США "готовы к любому ответу" и "готовы ответить снова, если придется", не исключив возможность ареста российских активов в США из-за "дела Скрипаля".

Госдеп США также заявил, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на высылку американских дипломатов из России.

Россия предлагает одуматься

Российский МИД не оставил без реакции заявления посла, потребовав от него разъяснений по поводу возможности ареста российских госактивов в США, и предупредил, что "реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности".

Хантсману было указано, что в случае продолжения враждебных акций против российских дипучреждений в США будут предприняты дополнительные меры в отношении американской стороны.

"Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", — сообщил МИД.

Война до бесконечности?

Обмен дипломатическими ударами не завершится после решения Москвы закрыть консульство США в Петербурге и выслать 60 дипломатов, полагает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк считает, что уровень отношений России и США в сферах взаимного диалога продолжает опускаться.

"Вполне возможно последуют шаги наших американских партнеров, на которые последуют ответные российские шаги — и так до бесконечности", — отметил он, указав на накопившийся крайне негативный опыт в российско-американских отношениях.

Эксперты едины во мнении, что закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге и сокращение числа дипломатов скажется на выдаче американских виз россиянам.