Uber "решил вопросы" с семьей американки, погибшей в ДТП с беспилотником

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сервис вызова такси Uber "решил вопросы" с семьей женщины, погибшей в штате Аризона в результате столкновения с беспилотным автомобилем компании, пишет местная газета Phoenix New Times.

Смертельное ДТП с участием автономного джипа Uber произошло 18 марта, в аварии погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте.

"Вопрос между Uber и моими клиентами разрешен", — заявила изданию адвокат Кристина Перес-Эсано, представлявшая интересы дочери и мужа Херцберг. Она отказалась сообщить подробности, отметив только, что говорить о "мировом соглашении" было бы некорректно.

Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП. Разработчики автономного транспорта не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.