Россия вышлет 60 американских дипломатов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию страны до 5 апреля, сообщает МИД.

Ранее власти США в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН, а также закрывают генконсульство в Сиэтле. Дипработникам предписано покинуть США в течение недели — до 2 апреля.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как сообщил чуть ранее глава МИД Сергей Лавров, будет закрыто генконсульство США в Петербурге.

"Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", — сказано в заявлении на сайте МИД.