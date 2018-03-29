Генсек ООН считает, что отношения России и США близки к холодной войне

ООН, 29 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал нынешние отношения между Россией и США близкими к ситуации холодной войны.

"Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время холодной войны", — заявил генсек журналистам в четверг.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. МИД России сообщил, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.