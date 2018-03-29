Замглавы МИД встретился с послом Китая

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Китая в Москве Ли Хуэй обсудили вопросы двустороннего диалога и международную повестку дня.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего диалога, а также некоторые аспекты текущей международной повестки дня", — сообщил российский МИД, уточнив, что встреча состоялась в четверг.

В среду стало известно, что Пекин с четырехдневным визитом посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, это была его первая зарубежная поездка с момента прихода к власти в 2011 году.