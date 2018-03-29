В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня с 30 марта

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (278)

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Приказ о полном прекращении огня с 30 марта доведен до всех подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала "пасхальное" перемирие с 30 марта.

"В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта 2018 года во всех подразделениях Народной милиции ДНР доведен приказ начальника управления "О соблюдении режима прекращения огня" в период "пасхального перемирия", — отметили в оперативном командовании.