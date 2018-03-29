В Госдепе рассказали, когда прекратится давление на КНДР

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Давление на КНДР будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян не начнет предпринимать действия по денуклеаризации. Об этом говорится в Twitter официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Кампания по максимальному давлению заставила Ким Чен Ына выйти из изоляции. Мы находимся в тесном контакте с нашим партнером, Южной Кореей, по организации саммита с участием лидеров двух Корей и с нетерпением ждем, что КНДР предпримет реальные действия по денуклеаризации. До тех пор давление будет продолжаться", — написала Науэрт.
The maximum pressure campaign has forced Kim Jong Un out of isolation. We are closely linked w/ our ally the Republic of #Korea on the #ROK-#DPRK summit in April, and look forward to #NorthKorea taking real action towards denuclearization. Until then, the pressure will continue.— Heather Nauert (@statedeptspox) 29 марта 2018 г.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны США. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Однако усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.
После этого лидер КНДР в предновогоднем обращении выступил с инициативой налаживания отношений с Южной Кореей. Спустя некоторое время делегации двух стран провели ряд встреч, а северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
США на это время отложили проведение совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове, однако продолжают настаивать на безусловном отказе КНДР от ядерной и ракетной программ. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что именно такую позицию он донес до представителей Северной Кореи на днях, когда они "позвонили с просьбой начать переговоры".