Саркози обжалует решение о возобновлении нового дела о коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози выходит из офиса французского телевидения TF1 после выступления в вечерних новостях. 22 марта 2018

Экс-президент Франции Николя Саркози выходит из офиса французского телевидения TF1 после выступления в вечерних новостях. 22 марта 2018

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози намерен обжаловать решение о возобновлении давнего дела против него о коррупции и злоупотреблении положением, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвокатов экс-президента.

Ранее газета Monde сообщила о том, что судебные следователи подписали документ о направлении Саркози в исправительный суд Парижа в рамках расследования давнего коррупционного скандала.

Речь идет о деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Через некоторое время Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, в результате которого Саркози и Эрцог оказались фигурантами расследования дела о коррупции.

Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.