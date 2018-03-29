США готовы принять новых российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Двери США для новых дипломатов открыты, ограничений по числу российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, нет, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

"Наши двери открыты", — сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.

По словам чиновника, у Вашингтона "нет лимита по числу" российских дипломатов, принимаемых американской стороной.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.