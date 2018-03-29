В Госдуме считают недопустимым нарушение прав нацменьшинств в Латвии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы считают недопустимым нарушение права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском, говорится в проекте заявления палаты о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии.

Сейм Латвии 22 марта принял решение о переводе школ национальных меньшинств полностью на латышский язык обучения. Теперь закон предстоит одобрить президенту, глава государства может вернуть его на доработку.

"Депутаты Государственной думы… считают недопустимым нарушение фундаментального права людей, относящихся к национальным меньшинствам Латвии, обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции", — говорится в проекте заявления.