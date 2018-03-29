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Украина отказалась выдавать автора фейка о 300 погибших в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (746)
17:4229.03.2018
(обновлено: 18:01 29.03.2018)
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Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова — автора фейка о "300 погибших" при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Украина своих граждан не выдает, — сказала она интернет-изданию "Обозреватель".

Гитлянская добавила, что вопрос о выдаче не относится к компетенции Службы безопасности. "Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", — сказала представитель СБУ.

Дело о возбуждении ненависти

Накануне Следственный комитет возбудил против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожиратели трагедий: чему еще научило Кемерово

В записи, которая появилась на YouTube-канале Вольнова 25 марта, он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов". Сотрудники оказались шокированы такой информацией и отметили, что, по их данным, число жертв составляет от шестидесяти до семидесяти человек.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСвященнослужитель у мемориала из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Священнослужитель у мемориала из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово

При этом, судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших при пожаре в морги еще не поступали.

Следствие считает, что Кувиков намеренно вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, "таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест пранкера, Следственный комитет планирует в ближайшее время объявить его в розыск.

Мемориал в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Слухи и факты

После запущенной пранкером "утки" федеральным и региональным властям пришлось не раз опровергать слухи о "сотнях погибших". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как заявляли в МЧС, останки всех погибших найдены, пропавших без вести не осталось.

Но эти цифры пока не могут считаться окончательными, поскольку следствие еще продолжается, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас ведется следствие, соответственно, в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника, потому что конечная цифра, конечно, будет представлена по результатам следствия", — сказал он.

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Вопрос об "истинном количестве жертв" стал одним из центральных во время стихийного митинга, который прошел в центре Кемерово 27 марта. Власти предложили инициативной группе проверить, сколько на самом деле тел в моргах и сколько приготовлено могил. Активисты тщательно осмотрели морги и затем отчитались перед собравшимися о том, что не нашли расхождений с официальными данными.

Президент Владимир Путин, встретившийся с инициативной группой, призвал не верить слухам, распространяющимся в соцсетях, и заверил, что расследование трагедии пройдет очень тщательно, а все виновные будут наказаны.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Награда за Вольнова

Накануне в соцсетях появилось объявление с призывом доставить пранкера Евгения Вольнова за награду в 12 миллионов рублей. Автор объявления заявлял, что готов отдать для этого компенсацию, которая положена ему за трех погибших родственников.

РИА Новости связалось с хозяином телефонного номера, указанного в объявлении, и он рассказал, что его шокировала и сама трагедия, и поведение пранкера. По его словам, родных в пожаре потерял не сам он, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица.

"Мы с ним, а также еще один наш друг, решили вложиться в итоговую сумму и наказать провокатора, устроившего на трагедии такое шоу", — рассказал мужчина. По его словам, если Вольнов окажется в России, его передадут правоохранительным органам. "Мы хотим, чтобы он понес законное наказание", — пояснил Геннадий.

Мемориал из цветов и воздушных шаров в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Закон о наказании за фейки

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, выступили с идеей о введении уголовного наказания за фейки в интернете, которые приводят к тяжелым последствиям.

Такие поправки они намерены предложить на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

"Трагедия в Кемерово стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов. Уверен, что за распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайных ситуаций, повлекшее панику среди населения и помехи в работе госорганов необходимо наказывать", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

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Кроме того, по мнению Кузнецова и Столярова, оперативной мерой должна быть блокировка в интернете источника фейков, так будет можно пресекать информационные атаки с территории других государств.

В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи отметили, что эту инициативу нужно обсуждать и конкретизировать, но в случае разработки закона важно не ограничить физических лиц в праве на свободу слова.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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