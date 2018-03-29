Саркози предстанет перед судом по еще одному делу о коррупции, сообщили СМИ

Экс-президент Франции Николя Саркози выходит из офиса французского телевидения TF1 после выступления в вечерних новостях. 22 марта 2018

Экс-президент Франции Николя Саркози выходит из офиса французского телевидения TF1 после выступления в вечерних новостях. 22 марта 2018

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-президент Франции Николя Саркози снова предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает в четверг газета Monde.

"Судебные следователи 29 марта подписали документ о направлении экс-главы государства (Николя Саркози) в исправительный суд Парижа. Вероятно, что он подаст апелляцию на это решение, но существует большая вероятность, что скоро он предстанет перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьери Эрцогом и бывшим судьей Жильбером Азибером", — говорится в публикации.

Речь идет о давнем деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Через некоторое время Апелляционный суд Парижа отменил результаты расследования, в результате которого Саркози и Эрцог оказались фигурантами расследования дела о коррупции.

Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.