Саркози предстанет перед судом по еще одному делу о коррупции, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-президент Франции Николя Саркози снова предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает в четверг газета Monde.
Речь идет о давнем деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.
Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.