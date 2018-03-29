Врачи рассказали об улучшении состояния Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости. Здоровье Юлии Скрипаль несколько улучшилось, ее состояние стабильно, Сергей Скрипаль остается в критическом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в районной больнице города Солсбери.

"Два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина, которому около 60 лет, и женщина около 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом. Состояние женщины улучшается, сейчас оно стабильно", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, по рекомендации больницы, люди, которые посещали паб The Mill и итальянский ресторан Zizzi в Солсбери 4 или 5 марта, могут обратиться к медикам, но в целом риск для здоровья людей остается низким.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры. Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого вида химического оружия.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании "дела Скрипаля". Однако британская сторона отказывается передать Москве образцы вещества для анализа и не желает соблюдать формальную процедуру, закрепленную в Конвенции о запрете химического оружия.