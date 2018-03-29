Переговоры о мире на Украине в 2018 году (57)

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заявление лидеров "нормандской четверки" по Украине, опубликованное в четверг, согласовалось по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заявление ранее опубликовала пресс-служба Кремля. Лидеры Украины, России, Германии и Франции подтвердили в нем приверженность осуществлению Минских договоренностей, приветствовали объявленное в Донбассе "пасхальное" перемирие и призвали к активным усилиям по обмену пленных.

"По дипканалам (согласовывалось заявление)", — сказал Песков.