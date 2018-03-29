Президент Сербии: форма переговоров Белграда и Приштины под вопросом

БЕЛГРАД, 29 мар — РИА Новости. Руководство Сербии продолжит переговоры с косовско-албанскими властями после силового задержания ими директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича, но форма диалога находится под вопросом, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на следующий день прилетела в Белград и призвала сохранять мир в регионе, а также продолжать диалог Белграда и Приштины.
"Будем ли мы разговаривать? Будем, разумеется, а в какой форме — не знаю, что вам ответить", — цитирует агентство Танюг президента Сербии.
"Но здесь важны не (президент самопровозглашенного Косово Хашим — ред.) Тачи и (косовский премьер Рамуш — ред.) Харадинай. Они не ведут какую-то свою игру или играют важную роль… Важны разговоры с их спонсорами", — приводит агентство слова Вучича.
Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
ССО должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.