Киргизский оппозиционер отверг обвинения в подготовке захвата власти

БИШКЕК, 29 мар – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов, занявший второе место на выборах в 2017 году, отвергает обвинения в подготовке захвата власти в стране.
"Прочитал о возбуждении очередного уголовного дела "о захвате власти". Со всей ответственностью заявляю, что ни я, ни мои сопартийцы, ни мои сторонники никогда не имели намерений на противозаконные действия, тем более, на захват власти! Я провёл чистую и честную предвыборную кампанию, и все граждане видели искренность моих намерений. Захват власти в таком ключе просто абсурден", — написал политик на своей странице в Facebook.
Ранее Генпрокуратура Киргизии возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборов. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики. ЦИК удовлетворил его заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.