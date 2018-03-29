СМИ сообщили о состоянии Юлии Скрипаль

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Юлия Скрипаль, отравленная в Британии, находится в стабильном и некритическом состоянии, она быстро восстанавливается, сообщили агентству Пресс Ассошиэйшн в отделении Национальной службы здравоохранения в Солсбери.

По данным агентства, состояние Юлии Скрипаль "быстро улучшается и больше не оценивается как критическое; в настоящий момент ее состояние стабильно".

Как сообщили агентству в Национальной службе здравоохранения, Сергей Скрипаль остается в стабильном критическом состоянии.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

#Breaking Yulia Skripal is "improving rapidly and is no longer in a critical condition. Her condition is now stable”. Her father Sergei remains in a critical but stable condition, Salisbury NHS Trust said pic.twitter.com/LpkX0KRpyL — Press Association (@PA) 29 марта 2018 г.

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