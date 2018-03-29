Юная жительница Канады выиграла в лотерею пожизненное еженедельное пособие

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Жительница Канады купила лотерейный билет на день рождения и выиграла возможность получать одну тысячу долларов каждую неделю на протяжении всей жизни, сообщает издание Toronto Star.
Лагард обратилась к финансовому консультанту. Он посоветовал девушке выбрать второй вариант, так как эта сумма не будет облагаться налогом и будет равна заработной плате в размере более 100 тысяч долларов в год.
Ожидаемая продолжительность жизни в Канаде — 84 года, так что Лагард получит в общей сложности около 800 тысяч.
Полученную сумму Лагард планирует потратить на путешествия и обучение фотографии.