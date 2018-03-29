Президенты Германии и Финляндии обсудили по телефону отношения ЕС и России

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил со своим коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером состояние отношений между государствами-членами Евросоюза и Россией, сообщает в четверг канцелярия главы Финляндии.

"Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё в четверг, 29 марта 2018 года, провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они обсудили состояние отношений между государствами-членами Европейского Союза и Россией", — говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25 марта по инициативе финской стороны, Ниинистё обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с применением отравляющих веществ в британском Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

После ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие в сед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.