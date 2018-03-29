Украинский суд продлил арест журналисту Муравицкому до 27 мая

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Королёвский районный суд Житомира в четверг продлил до 27 мая арест украинскому журналисту Василию Муравицкому, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гожий.
"Несмотря на нашу позицию, на ссылки на европейское право, на украинскую практику, суд продлил содержание под стражей Муравицкому до 27 мая 2018 года",- сказал Гожый.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.
Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.