Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу задержанного крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находилось десять членов экипажа. Все они граждане РФ. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия украинских пограничников опасны для жизни и безопасности членов экипажа. При этом крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо 3 суток для установления личности. По мнению адвокатов, грубо нарушены права: незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что если через 72 часа не предъявлены обвинения, экипаж не имеют права удерживать.

"Отобрали паспорта и утверждают, что у экипажа нет документов. Службы порта отказываются заключать договора на обеспечение водой, питанием, топливом. Ощущение, что от людей хотят добиться того, чтобы они подписали бы в дальнейшем что угодно, чтобы на данный момент получить обеспечение", — отметили в компании.

Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.