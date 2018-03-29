Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Украинские пограничники не пускают адвоката к экипажу задержанного крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщил РИА Новости представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" (Керчь).
"Адвоката не пускают, хотя с портом и таможенниками визит уже согласовали. Не пускают пограничники, говоря, что им необходимо 3 суток для установления личности. По мнению адвокатов, грубо нарушены права: незаконное задержание при отсутствии какой-либо документации", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что если через 72 часа не предъявлены обвинения, экипаж не имеют права удерживать.
Судно "Норд" находится в украинском Бердянске на автономном снабжении. На запрос капитана о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи украинская сторона разъяснений не дала. Членам экипажа запрещено покидать судно. Им вменяется отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.