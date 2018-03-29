КИЕВ, 29 мар — РИА Новости. Украинские силовики разыскивают пропавшего в Донбассе военного, сообщил в четверг пресс-центр военной операции.

"Двадцать девятого марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия", — говорится в сообщении пресс-центра, опубликованном в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.