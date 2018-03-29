МИД прорабатывает встречи со странами, вовлеченными в кризис вокруг КНДР

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прорабатывается ряд встреч в Москве в ближайшее время с представителями стран, вовлеченных в кризис вокруг Корейского полуострова.

"Россия ведет активную работу с целью закрепления позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. В частности, прорабатываются вопросы организации ряда встреч с представителями вовлеченных стран в Москве в ближайшее время", — сказала она на брифинге.

Она отметила, что подробную информацию МИД РФ опубликует после согласования с партнерами.

Ранее агентство Рёнхап сообщило, что по итогам подготовительных переговоров КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля. Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

Саммит должен состояться в Пханмунджоме в южной части демилитаризованной зоны. В ходе дальнейшей подготовки к нему КНДР и Южная Корея должны обсудить вопросы протокола, охраны и допуска прессы.

Ранее лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.