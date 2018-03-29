Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова процитировала классика русской и мировой литературы Федора Достоевского, ответив таким образом на заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

"В отличие от вас мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с.", — сказал Захарова на брифинге.

Ранее Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил "дело Скрипаля" с началом романа Достоевского "Преступление и наказание". По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Вслед за Великобританией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.