В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (277)

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявляет об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее об обострении ситуации на линии соприкосновения заявили в оперативном командовании ДНР. При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики обострилась, но остается контролируемой", — сказал в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности, но "в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно".