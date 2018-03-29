В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 29 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявляет об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее об обострении ситуации на линии соприкосновения заявили в оперативном командовании ДНР. При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики обострилась, но остается контролируемой", — сказал в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Он добавил, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности, но "в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно".