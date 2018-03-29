Во Франции задержали второго фигуранта дела о попытке наезда на военных

ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Французская полиция в связи с попыткой наезда на военных в Гренобле задержала второго человека — владельца машины, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее в Гренобле был задержан автомобилист, который находился за рулем и предпринял попытку протаранить группу военных.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.

Водитель кричал военным и предпринял несколько попыток сбить их, однако мужчины смогли забраться на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.