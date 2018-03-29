В ДНР два человека получили ранения в результате обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (277)

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Два человека ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате боевых действий, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При защите рубежей нашей республики получили ранения двое военнослужащих вооруженных сил ДНР", — сказал он.

Ранее контактная группа согласовала режим прекращения к пасхальным праздникам с 30 марта. Сейчас в регионе действует "весеннее" перемирие, вступившее в силу 5 марта. Накануне в оперативном командовании ДНР заявляли, что обстановка у линии соприкосновения в Донбассе обострилась.